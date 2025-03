"Schlechtes Vorbild für Sohn": Justin Bieber wegen Bong-Fotos unter Beschuss

Die Sorge um Justin Bieber will einfach nicht abreißen : Am Montag, den 3. März, teilte der Popstar einen Instagram-Beitrag, der eine Reihe von Schnappschüssen beinhaltende, auf denen er anscheinend aus einer Bong raucht.

Bieber ist auf den Fotos auf einem Fahrrad zu sehen. Er bläst Rauch aus seinem Mund und hält dabei eine Bong. Am Ende der Fotoreihe stützt sich der 31-Jährige auf sein Bike, während die Bong auf dem Boden steht ( zu sehen hier ).

Schlechtes Vorbild: Fans üben Kritik

Im Kommentarbereich unter den Fotos wurden anklagende Stimmen laut. "Du bist ein neuer Vater, das war etwas, was du dir immer gewünscht hast. Sei deinem Sohn ein besseres Vorbild", mahnt ein User, der sich dabei auf den sechs Monate alten Sohn Jack Blues des Popstars bezieht, den dieser mit seiner Frau Hailey Baldwin Bieber teilt.

Jemand fügt hinzu: "Ich hoffe, Jack muss nicht all diesen Rauch miterleben. Ein Kind hat das nicht verdient."

Andere Nutzer machen sich Sorgen, dass Justin Bieber, der in der Vergangenheit mit Drogenproblemen zu kämpfen hatte, von seinem nüchternen Weg abzukommen scheint. "Jesus hat dich davon befreit, Bruder, warum kehrst du dahin zurück?", schreibt ein User.

Andere Nutzer nehmen Bieber in Schutz. "Er raucht nur ein bisschen Gras, alle müssen sich mal entspannen", schreibt ein Instagram-User. "Warum überrascht es euch, einen Promi rauchen zu sehen, wie es 75 % der Welt tun? Es gibt buchstäblich so viele Leute, die rauchen, und er tut es offensichtlich nicht in Gegenwart seines Sohnes", lautet ein Kommentar.