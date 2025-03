Läuft da wieder was? Intimes Video heizt Gerüchte um Affleck und Garner an

Doch nun fragt man sich: Sollten die beiden nach all den Jahren etwa einen erneuten Liebes-Versuch wagen?

Garner zögerte angeblich auch nicht lange, den ehemaligen "Batman"-Star vorübergehend bei sich aufzunehmen, als sein Haus von den Waldbränden bedroht war, die zu Beginn des Jahres in Los Angeles gewütet haben .

Die britische Zeitung Daily Mail veröffentlichte ein Video, in dem der Schauspieler seine Ex-Frau liebevoll umarmt. Affleck und Garner unternahmen mit ihren Kindern Fin (16) und Sam (13) einen gemeinsamen Ausflug in den Combat Paintball Park in Castaic bei Los Angeles. Ihre älteste Tochter, die 19-jährige Violet , war nicht mit dabei, da sie derzeit in Yale ist.

Nur wenige Wochen nachdem seine Scheidung von Jennifer Lopez Ende Februar rechtskräftig wurde, scheint Ben Affleck sprichwörtlich Trost in Garners Armen gefunden zu haben.

In dem Clip sind zwei Personen in Paintball-Montur zu sehen. Es soll sich um Ben Affleck und Jennifer Garner handeln. Sie hält sich eine Paintball-Pistole vors Gesicht und nimmt etwas ins Visier. Affleck geht auf seine Frau zu und legt seinen Arm um ihre Taille. Affleck zieht Garner an sich heran und hält sie mehrere Sekunden fest (zu sehen hier).

Die Szene erweckt in Summe einen intimen Eindruck - was Spekulationen darüber laut werden lässt, dass sich die beiden in den vergangenen Wochen wieder angenähert haben. Garner ist eigentlich seit mehreren Jahren mit dem Unternehmer John Miller zusammen.

Zu den jüngsten Gerüchten haben sie und Affleck bisher noch keinen öffentlichen Kommentar abgegeben. Das Ex-Paar hatte nach zehn Jahren Ehe die Trennung bekannt gegeben. Drei Jahre später wurde die Scheidung offiziell vollzogen.