Julie Andrews über "Mary Poppins"-Dreh: "Ich landete hart und war aufgewühlt"

Denn sie musste auch einfachere Stunts selbst durchführen. "Ich landete hart und war ziemlich aufgewühlt. Ich muss zugeben, ich habe eine Reihe an sehr bunten Schimpfwörtern von mir gegeben."

➤ Lesen Sie hier mehr: "Sound of Music"-Fortsetzung: Was nach der Flucht der Trapp-Familie geschah

Auch der Dreh von "Sound of Music" (1965) machte ihr zu schaffen. "Ich war ziemlich alleine. Tony (ihr damaliger Ehemann - Anm. d. Red.) hat gearbeitet und unsere Ehe war ein bisschen steinig", erzählte sie. Denn während ihr Drehpartner Christopher Plummer in der Hotelbar gesessen sei, Klavier gespielt und Whiskey getrunken habe, habe sie die Abende alleine in ihrem Zimmer verbracht.