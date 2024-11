Keine traurige "Notting Hill"-Fortsetzung: Julia Roberts erteilte Richard Curtis Abfuhr

Julia Roberts hat eine mögliche Fortsetzung der Romantikkomödie "Notting Hill" abgelehnt. Drehbuchautor Richard Curtis enthüllte in einem Interview mit IndieWire, dass er eine Idee für eine Kurzfilm-Fortsetzung des Kultfilms gehabt habe.

Im Originalfilm hatten sich die Hollywoodschauspielerin Anna Scott (Roberts) und Buchhändler William Thacker (Grant) ineinander verliebt und am Ende geheiratet und auch ein Kind erwartet. Der neue Kurzfilm sollte Teil des Charity-Projekts Red Nose Day sein, für das Curtis bereits im Jahr 2017 ein 17-minütiges Sequel der romantischen Weihnachtskomödie "Tatsächlich... Liebe" ("Love Actually") mit Hugh Grant in der Rolle als Premierminister umsetzte.

Hugh Grant bezeichnete Filmcharakter als "verabscheuungswürdig"

Doch auf eine Fortsetzung des Films "Notting Hill", der in diesem Jahre 25 Jahre alt wurde, hätte wohl auch Grant mit Nachdruck verzichtet. In einem Interview mit Vanity Fair bezeichnete der inzwischen 64-Jährige seinen Filmcharakter William Thacker kürzlich als "verabscheuungswürdig".