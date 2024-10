Hugh Grant verrät ungewöhnliche Namen seiner jüngsten Töchter

Aus der Beziehung mit der 19 Jahre jüngeren Hotelfachfrau Tinglan Hong ging 2011 seine erste Tochter namens Tabitha Xiao Xi (13) hervor. "Ich kann bestätigen, dass Hugh Grant der glückliche Vater eines kleinen Mädchens ist", hatte das US-People-Magazin aus einer Mitteilung zitiert. Er habe mit der Mutter eine "flüchtige Affäre" gehabt. Die Schwangerschaft sei nicht geplant gewesen, doch "Hugh könnte nicht glücklicher und hilfsbereiter sein", hatte es weiter geheißen. Der Schauspieler und die Mutter des Kindes hätten alle Fragen einvernehmlich geregelt.

Im Jahr darauf bekam er einen Sohn mit Eberstein. Nur drei Monate später brachte wiederum Hong Grants drittes Kind - einen Buben namens Felix Chang Hong (11) - zur Welt. Auch Eberstein bekam noch zwei weitere Kinder von ihm.

Lulu Danger und Blue Grant

In der Show von US-Talkmaster Jimmy Kimmel verriet Grant nun, wie seine jüngsten Kinder heißen. Er scherzte, er habe selbst "sehr unfreundliche Eltern" gehabt, die ihn Hugh John Mungo nannten. Seinen eigenen Kindern habe er darum noch "schlimmere" Namen gegeben. Mit seiner Frau Anna hat er den gemeinsamen Sohn John Mungo (12). Die richtigen Namen für seine Töchter auszusuchen, sei den beiden schwergefallen, schilderte Grant im Gespräch mit Kimmel.

"Ich geriet mit meiner Frau an dem Tag, an dem wir sie benannt haben, ein bisschen in Panik und wir dachten, es wäre schön für sie, wenn sie älter ist, in Bars sagen könnte, dass ihr zweiter Vorname Danger ("Gefahr") ist", erklärte Grant. Seine Achtjährige heiße also Lulu Danger Grant, sein jüngstes Mädchen Blue Grant (6). "Wir nannten sie Blue, weil ich wieder einmal mit meiner Frau Panik wegen des Namens in Panik geriet, also haben wir ihren älteren Bruder gefragt", so Grant. "Wir sagten: 'Da kommt ein neues Baby, wie sollen wir es nennen?' Und er sagte 'Kevin', weil das sein Lieblingsminion war", erinnerte er sich in Anspielung auf die "Ich - einfach unverbesserlich"-Filme. Der erste Vorschlag wurde zwar abgelehnt, dafür hatte John mit dem zweiten Erfolg: "Wir dachten darüber nach, sie Kevin zu nennen, aber dann sagten wir: 'Du solltest dir lieber etwas anderes ausdenken'. Also sagte er Blue, weil das seine Lieblingsfarbe war."

Die Kinder hätten ihn zu einem angenehmeren Menschen gemacht, sagte Grant einmal dem US-Magazin Vanity Fair. Es sei sogar möglich, "dass ich durch die Kinder als Schauspieler besser geworden bin".

Grant wurde durch Liebeskomödien wie "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" (1994), "Notting Hill" (1999) und "Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück" (2001) berühmt. Er war lange Zeit mit der britischen Schauspielerin Liz Hurley liiert.