Julia Roberts verrät ihr Geheimnis für eine glückliche Ehe

Roberts hatte zuvor verraten, dass sie ihrem Ehemann Briefe schrieb, während sie sich für die Dreharbeiten in Australien aufhielt. "Es ist etwas, das Danny und ich immer getan haben. Der erste Brief, den er mir je geschrieben hat, war sieben Seiten lang. Ich habe ich immer noch", sagte sie in der US-TV-Sendung "Sunday Morning".

Roberts lernte den Kameramann Danny Moder 2001 am Set von "The Mexican" kennen. 2002 heirateten die beiden auf ihrer Ranch in New Mexico, das Paar hat drei Kinder. "Durch Danny fand ich mich selbst", sagte Roberts 2017 im Gespräch mit Harper's Bazaar. Er gebe ihrem Leben Sinn und lassen ihr Inneres strahlen.