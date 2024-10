Julia Roberts verrät Details über die Anfänge ihrer Beziehung mit Danny Moder

Schauspielerin Julia Roberts soll für ihr Lebenswerk einen Ehren-César erhalten. Der französische Filmpreis werde der 56-Jährigen bei der 50. Ausgabe der renommierten Preisverleihung am 28. Februar 2025 übergeben, teilten die Organisatoren im September in Paris mit. Und nicht nur beruflich, auch privat läuft es gut bei dem Hollywoodstar.

Seit über zwei Jahrzehnten ist Roberts mit Danny Moder verheiratet. Privates halten die beiden normalerweise unter Verschluss.

Erster Tanz mit Moder zu Song der Dave Matthews Band

In einer Rede zu Ehren der Dave Matthews Band, die kürzlich in die berühmte Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen wurde, verriet Roberts dann aber doch ein Detail über die Anfänge ihrer Beziehung. "Das erste Mal, dass ich mit meinem Mann getanzt habe, war vor fast 25 Jahren zu einem Song der Dave Matthews Band", verriet sie laut dem Promiportal Page Six. "Das war eine gelungene Kombination, denn seitdem bin ich meinem Mann und dieser Band verfallen." Roberts ergänzte: "Wir sind nicht nur Fans. Wir sind lebenslange Fans." Die Band habe ihr Leben verändert.

Die Formation rund um Singer/Songwriter und Gitarrist Dave Matthews aus Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia wurde 1991 gegründet und hat sich seither einen unerschütterlichen Ruf als genialer Live Act erspielt. Jahrelang dominierte die unter Freunden kurz DMB genannte Band die "Charts" der höchsten Ticketeinnahmen - einfach deshalb, weil DMB vor allem in Nordamerika unermüdlich in vollen Stadien spielte und spielt. Legendär ist etwa der Auftritt im New Yorker Central Park im Jahr 2003 vor über 120.000 Fans.