Abrechnung mit Hollywood: Julia Roberts ist lieber Hausfrau als Romcom-Star

Sie galt einst als die Königin der romantischen Komödien. Mittlerweile hat sich Julia Roberts aber seit über zwanzig Jahren nicht mehr in einer Hollywood-Romcom blicken lassen. An der Seite ihres alten Kumpels George Clooney kehrte sie für den Film "Ticket to Paradise", der im Oktober veröffentlicht wurde, erstmals wieder in einer romantischen Komödie auf die Leinwand zurück. Im Interview mit der New York Times sprach die Oscar-Preisträgerin nun über Romcoms und ihr Privatleben.

Julia Roberts kritisiert fade Drehbücher

Im Jahr 2000 hatte Roberts am Set von "The Mexican" den Kameramann Daniel Moder kennengelernt. Die beiden heirateten im Juli 2002 und wurden zwei Jahre später Eltern von zweieiigen Zwillingen - Hazel und Phinnaeus. 2007 wurde ihr zweiter Sohn Henry Daniel geboren. Die Privatsphäre ihrer Kinder versucht Roberts so gut es geht zu schützen und hält auch sonst ihr Privatleben aus den Medien raus.