Julia Roberts fand ihre "Notting Hill"-Rolle "so unangenehm"

Hollywoodstar Julia Roberts bedauert eigenen Angaben zufolge, keinen Hochschulabschluss gemacht zu haben. In einem Gespräch mit dem Filmemacher Richard Curtis, das in der britischen Vogue veröffentlicht wurde, sprach die Schauspielerin über jenen Teil ihrer Vergangenheit. "Ich konnte nicht", so Roberts. "Es war für mich nicht vorgesehen."

Roberts interessiert sich für Anthropologie

Roberts lernte Curtis 1999 bei der Arbeit an dem Film "Notting Hill" kennen, für den der 67-Jährige das Drehbuch schrieb. Als er sie scherzhaft fragte, ob sie denn "nicht klug genug" für das College gewesen sei, lachte die oscarprämierte Schauspielerin. "Nein, ich meine, meine Familie hatte nicht das Geld. Und ich hatte kein Potenzial für ein Stipendium", entgegnete sie. "Aber seit meine Kinder den College-Prozess durchlaufen haben und nach Schulen suchen und darüber sprechen, woran sie interessiert sind und all das, erfüllt es mich mit einer Sehnsucht nach diesem akademischen Raum."

"Notting Hill" war unangenehm

Sie wisse auch, was sie interessiere: "Ich möchte über Anthropologie lernen. Wo ist dieser akademische Raum dazu für jemanden wie mich?", so Roberts. "So etwas gibt es leider nicht wirklich."

In "Notting Hill" hätte sie beinahe nicht mitgespielt. Darin eine Hollywood-Schauspielerin zu spielen war "eines der schwierigsten Dinge, die ich je machen musste", sagte sie im Gespräch mit Curtis. "Ich habe mich so unwohl gefühlt!"

In der romantischen Komödie spielt Roberts eine bekannte Schauspielerin, die sich in einen Buchladen-Besitzer, gespielt von Hugh Grant, verliebt. "Ich meine, wir haben so oft darüber geredet, aber ich hätte die Rolle fast nicht angenommen, weil sie einfach - sie war einfach so unangenehm", sagte Roberts zu Curtis. "Ich wusste nicht einmal, wie ich diese Person spiele." Weil sie die Kleidung für ihre Filmstar-Rolle eigenen Worten zufolge "verabscheute", trug Roberts in der ikonischen Szene, in der ihre Figur dem Buchverkäufer erklärt, "nur ein Mädchen" zu sein, ihre eigenen Sachen. Dafür habe sie an dem Morgen ihren Fahrer zurück in ihre Wohnung geschickt.