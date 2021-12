Schauspielerin Julia Roberts und George Clooney gelten seit Jahren als gute Freunde. Letzterer rührt aktuell die Werbetrommel für seinen neuen Film "The Tender Bar", bei dem er Regie führte. Als Clooney in der in der Late Night Show von US-Moderator Jimmy Kimmel nun den Film bewarb, ließ Roberts ihrem alten Kumpel eine ziemlich ungewöhnliche Form der Unterstützung zukommen.

Julia Roberts crasht Interview von George Clooney

Während George Clooney über "The Tender Bar", schob sich plötzlich völlig unerwartet der "Pretty Woman"-Star mit einer Sonnenbrille auf einem Stuhl sitzend ins Bild. Roberts sagte kein Wort, blickte mit eiserner Miene in die Kamera und glitt dann wieder aus dem Bild.

Clooney und Kimmel hatten gerade mit Nachwuschs-Star Daniel Ranieri über seine Rolle in dem Film gesprochen, als Roberts das Interview crashte, um einen unangekündigten Cameo-Auftritt hinzulegen.