Jürgen-Drews Tochter Joelina: So rutschte sie in die Magersucht

Für ihre Eltern sei das besonders schlimm gewesen, dennoch waren sie ihr eine wichtige Stütze. "Mein Vater war hilflos und konnte da gar nicht mit umgehen. Meine Mama hat mir dann in langen Gesprächen geholfen, aus dieser Phase wieder herauszukommen", so Joelina Drews.

Kritik an sozialen Medien

Inzwischen konnte sie ein gesundes Selbstwertgefühl aufbauen. Heute sei es ihr egal, was Leute über sie denken. Mit sozialen Medien geht Drews dennoch hart ins Gericht. Sie wisse, "was für eine Gefahr Plattformen wie Instagram darstellen, wenn man als junges Mädchen charakterlich noch nicht gefestigt ist und in der Selbstfindungsphase steckt."

Auch in ihrem neuen Song "Eiskönigin" singt "Joedy" (so der Künstlername der Drew-Tochter) über Vorurteile und über ihr Leben als Tochter von Jürgen Drews. "Man wird von den Leuten immer in eine Ecke gestellt", erzählte sie kürzlich gegenüber Promiflash. Von ihrem prominenten Nachnamen würde sie zwar profitieren, einfach sei es aber deswegen noch lange nicht, sich einen eigenen Namen in der Branche zu machen. "Ich habe immer wieder das Gefühl, dass ich zurückgeworfen werde, weil die dann denken: 'Ach, das ist ja eh die Tochter von'", so "Joedy".