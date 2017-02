Im Film "Der Zauberer von Oz" (1939) hilft das Volk der Munchkins Schauspielerin Judy Garland über die den gelben Ziegelsteinweg nach Hause zu gelangen. In seinen Memoiren erhebt Garlands dritter Ehemann Sidney "Sid" Luft (✝2005), dass die damals minderjährige Hollywoodikone von den kleinwüchsigen Darstellern sexuell belästigt wurde.

Neues Enthüllungsbuch über Judy Garland

Judy Garland war 17, als ihr mit dem Musical "Der Zauberer von Oz" der große Durchbruch gelang. Am Set des Films musste sie laut Luft jedoch unangenehme Grapschereien über sich ergehen lassen.

"Sie haben bewirkt, dass sich Judy am Set miserabel fühlte, in dem sie ihre Hände unter ihr Kleid schoben", zitiert unter anderem das Magazin People aus Enthüllungsbuch Judy and I: My Life with Judy Garland, welches posthum Anfang März erscheinen soll. "Die Männer waren vierzig Jahre alt und älter."

"Sie dachten, dass sie mit allem ungeschoren davonkommen, weil sie so klein waren", schreibt Sid in seinem Buch über Judy Garland.

Foto: verleih

Die 1969 verstorbene Schauspielerin selbst hatte die Munchkins-Darsteller in einem Interview als "einen Haufen Betrunkener" beschrieben. "Sie haben sich jede Nacht volllaufen lassen."

Arbeit für Mindestlohn

Gerüchte, die kleinwüchsigen Darsteller hätten am Set des Films wilde Orgien gefeiert, hielten sich in Hollywood lanze Zeit hartnäckig.

Margaret Pellegrini, eine Munchkin-Darstellerin, hatte dies jedoch in einem Interview mit The Independent im Jahr 2009 dementiert: "Alle haben sich vergnügt. Aber es gab keine Raudis oder so. Diese Geschichten machen mich wütend."

Ganz im Gegenteil. Pellegrini beschwerte sich vielmehr, dass sie und die anderen Darsteller (für den Film wurden über hundert kleinwüchsige Menschen aus der ganzen Welt angeheuert) finanziell ausgebeutet wurden und für einen Mindestlohn arbeiteten. Das bestätigt auch Jerry Maren, der letzte noch lebende Munchkin-Darsteller: "Wie hätte man sich um 50 Dollar die Woche volllaufen lassen sollen?"

Foto: verleih

In seinem Buch schreibt Sid Luft, der mit Judy Garland zwischen 1952 und 1965 verheiratet war auch über die Tablettenabhängigkeit und die extremen Diäten der Schauspielerin sowie über ihre mehrfachen Selbstmordversuche.

Judy Garland war von ihren Studiobossen schon in Teenagerjahren zum Abnehmen gezwungen worden. Sie selbst hatte in ihren Memoiren behauptet, dass sie als junges Mädchen von MGM-Chef Louis B. Mayer unsittlich berührt worden war.

