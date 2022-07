Joyce und Hopper: Pikante Enthüllung über "Stranger Things"-Kuss-Szene

"Ich liebe Joyce und Hopper, ich liebe sie als Menschen. Ich liebe die Tatsache, dass sie sich seit ihrem 11. Lebensjahr kennen. Sie haben all diese Geschichte, also ist die Liebe, die zwischen ihnen ist, so tief und so ernsthaft und so rein", hatte Harbour über die Seriencharaktere kürzlich gesagt.

Zu Beginn der Staffel werden "Jopper" wiedervereint und David Harbour erzählte IndieWire von dem Druck, den er beim Filmen dieser Szene verspürte. "Es ist ein erstaunlicher Moment. Und das Problem mit erstaunlichen Momenten ist, dass du sie im Drehbuch liest und nur wie 'Fuck' bist. Du spürst einfach den Druck."