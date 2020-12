Josi Maria: Influencerin stirbt mit nur 24 Jahren an Magersucht

Nun ist die junge Frau ihrem jahrelangen Leiden erlegen. Wie Josi Marias Mutter mitteilt, ist ihre Tochter im Alter von nur 24 Jahren an den Folgen ihres Untergewichts gestorben. Auf Instagram nimmt ihre Mama Abscheid von Josi Maria.

"Du warst ein Engel auf Erden", schreibt Josi Marias Mutter unter ein Foto ihrer Tochter. "Für deinen Kampf gegen diese schwere Krankheit haben wir dich geliebt, bis zuletzt bewundert und mussten dennoch hilflos zusehen, wie du diesen Kampf verloren hast."

"Du hattest noch so viele Pläne", so die trauernde Mutter der Influencerin weiter. "Du wirst immer in unserer Mitte, tief in unseren Herzen, einfach unvergessen sein."