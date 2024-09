Joshua Jackson: Gerüchte um Romanze mit deutschem Model

Joshua Jackson verliebt in deutsches Model?

Der kanadische Schauspieler heizte Gerüche um eine Romanze mit dem deutschen Model Nastassja Roberts an, nachdem er am Montang mit ihr bei der Premiere von Ryan Murphys neuer Serie "Grotesquerie" in New York gesichtet worden war.

Der Promi-Gossip-Account DeuxMoi veröffentlichte Fotos von den beiden bei der Veranstaltung. Sie präsentierten sich zwar gemeinsam, tauschten sie keine Zärtlichkeiten aus. Über die Art ihrer Verbindung ist bisher nichts Näheres bekannt, aber die Gerüchteküche brodelt.