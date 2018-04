Jolie: Zusammenbruch nach Liebes-Gerüchten um Pitt?

Sie selbst äußern sich zwar so gut wie nie zu ihrem Privatleben - über den Beziehungs-Status von Brad Pitt (54) und Angelina Jolie werden seit ihrer Trennung im September 2016 dafür umso mehr Mutmaßungen angestellt. Neues Lieblingsthema der Klatsch-Gazetten: Pitts angebliche Liebelei mit Star-Architektin und MIT-Professorin Neri Oxman (42). Bestätigt wurden die Gerüchte um eine neue Beziehung des Schauspielers bisher zwar noch nicht. Die US-Gazette Star will nun dennoch in Erfahrung gebracht haben, dass Angelina Jolie über die vermeintliche Romanze ihres Noch-Ehemann alles andere als glücklich sein soll.

Angelina Jolie: Eifersucht auf Brads neue Flamme?

Bisher hat sich Jolie nach ihrer Trennung von Pitt eigentlich wacker geschlagen. Böse Zungen unken nun aber, dass die sechsfache Mutter rasend vor Eifersucht sein soll, weil ihr Ex bereits Ersatz für sie gefunden haben soll – und das auch noch in einer Frau, die ihr selbst durchaus ähnlich sieht.

Die Liebes-Gerüchte um Pitt und Oxman halten sich hartnäckig: Vor sechs Monaten schon soll der Schauspieler die fesche Israeli bei einem gemeinsamen Architekturprojekt kennengelernt haben. Doch während Freunde des Hollywoodstars angeblich hoffen, dass aus der Beziehung etwas Ernstes wird, soll Angelina nach den Liebes-News vor Wut geschäumt und sogar einen Nervenzusammenbruch erlitten haben, als sie von den Gerüchten erfuhr.

"In der einen Sekunde schimpfte sie noch und in der nächsten brach sie zusammen", berichtet ein vermeintlicher Insider.