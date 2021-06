Jolie & Pitt: Erstes gemeinsames Statement

Das hat niemand erwartet: Hollywood-Star Brad Pitt (53) hat bei den Golden Globes mit seinem ersten großen Auftritt nach seiner Trennung von Angelina Jolie (41) überrascht.

Donnernder Applaus

Von seinen Kollegen im Publikum gab es donnernden Applaus, als er unangekündigt die Bühne betrat. Das freute den Schauspieler sichtlich, der sich gut gelaunt aber deutlich abgemagert wieder in der Öffentlichkeit zeigt.

Offenbar scheinen einige Hollywoodstars auf der Seite des frisch getrennten Schauspielers zu sein, der sich seit September eine Scheidungsschlacht mit Angelina Jolie liefert.

Jolie muss schweigen

Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass sein Anwaltsteam es geschafft habe, Jolie dazu zu bringen die Scheidungspapiere unter Verschluss zu halten. Angelina darf demnach nicht in der Öffentlichkeit über Details ihrer Trennung sprechen. Angeblich könnten sie dem Ruf des Schauspielers schaden.

Seit der Trennung machte sich Pitt äußerst rar und zeigte sich nur auf wenigen Promo-Terminen.

Pitt stellte bei den Globes den Film "Moonlight" vor, der als bestes Drama ausgezeichnet wurde. Er selbst hat das Werk über einen jungen, schwulen Afroamerikaner mit seiner Produktionsfirma Plan B koproduziert.

Als Produzent höchst erfolgreich

Auch den mit Preisen überhäuften Streifen "12 Years a Slave", der von der Sklaverei in den USA handelt, hat der Hollywoodstar mit Plan B bereits verwirklicht.

Damit scheint er als Produzent um einiges erfolgreicher zu sein als seine Ex Jolie, die seit einigen Jahren ebenfalls versucht, hinter der Kamera als Regisseurin zu überzeugen.

Top und Flop am Red Carpet der Globes:

https://images.kurier.at/46-89260834.jpg/240.039.827 APA /AFP/ GETTY IMAGES/ Frederick M. Brow Nicole Kidman konnte in ihrem transparenten Glitzerkleidchen von Alexander McQueen nicht wirklich überzeugen, ebenso wenig wie Busenfreundin Reese Witherspoon in Versace . Top und Flop am Red Carpet der Golden Globes : US-HBO'S-OFFICIAL-GOLDEN-GLOBE-AWARDS-AFTER-PARTY- BEVERLY HILLS , CA - JANUARY 08: Actresses Nicole Kidman and Reese Witherspoon attend HBO's Official Golden Globe Awards After Party at Circa 55 Restaurant on January 8, 2017 in Beverly Hills , California . Frederick M. Brown / Getty Images /AFP ++ KEINE NUTZUNG IN TAGESZEITUNGS-BEILAGEN! NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG IN TAGESZEITUNGEN, TAGESAKTUELLER TV-BERICHTERSTATTUNG (AKTUELLER DIENST) UND DIGITALEN AUSSPIELKAN€LEN (WEBSITES/APPS) IM UMFANG DER NUTZUNGSVEREINBARUNG . S€MTLICHE ANDERE NUTZUNGEN SIND NICHT GESTATTET.++ https://images.kurier.at/46-89260834.jpg/240.039.827 APA /AFP/ GETTY IMAGES/ Frederick M. Brown US-HBO'S-OFFICIAL-GOLDEN-GLOBE-AWARDS-AFTER-PARTY- BEVERLY HILLS , CA - JANUARY 08: Actresses Nicole Kidman and Reese Witherspoon attend HBO's Official Golden Globe Awards After Party at Circa 55 Restaurant on January 8, 2017 in Beverly Hills , California . Frederick M. Brown / Getty Images /AFP ++ KEINE NUTZUNG IN TAGESZEITUNGS-BEILAGEN! NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG IN TAGESZEITUNGEN, TAGESAKTUELLER TV-BERICHTERSTATTUNG (AKTUELLER DIENST) UND DIGITALEN AUSSPIELKAN€LEN (WEBSITES/APPS) IM UMFANG DER NUTZUNGSVEREINBARUNG . S€MTLICHE ANDERE NUTZUNGEN SIND NICHT GESTATTET.++

https://images.kurier.at/46-89260927.jpg/240.039.821 APA /AFP/ VALERIE MACON Top am Red Carpet: Die schwangere Natalie Portman absolut stilsicher in Prada . US-ENTERTAINMENT-GOLDEN-GLOBE-ARRIVALS Actress Natalie Portman arrives at the 74th annual Golden Globe Awards , January 8, 2017, at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills , California . / AFP PHOTO / Valerie MACON https://images.kurier.at/46-89260927.jpg/240.039.821 APA /AFP/ VALERIE MACON US-ENTERTAINMENT-GOLDEN-GLOBE-ARRIVALS Actress Natalie Portman arrives at the 74th annual Golden Globe Awards , January 8, 2017, at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills , California . / AFP PHOTO / Valerie MACON

https://images.kurier.at/46-89257352.jpg/240.045.952 Jordan Strauss /Invision/AP Hailee Steinfeld elegant und dennoch jugendlich in Vera Wang . Hailee Steinfeld Hailee Steinfeld arrives at the 74th annual Golden Globe Awards at the Beverly Hilton Hotel on Sunday, Jan. 8, 2017, in Beverly Hills , Calif. (Photo by Jordan Strauss /Invision/AP) https://images.kurier.at/46-89257352.jpg/240.045.952 Jordan Strauss /Invision/AP Hailee Steinfeld Hailee Steinfeld arrives at the 74th annual Golden Globe Awards at the Beverly Hilton Hotel on Sunday, Jan. 8, 2017, in Beverly Hills , Calif. (Photo by Jordan Strauss /Invision/AP)

https://images.kurier.at/46-89256124.jpg/240.052.165 Jordan Strauss /Invision/AP Sehr cool: "Loving"-Star Ruth Negga in Louis Vuitton . Ruth Negga Ruth Negga arrives at the 74th annual Golden Globe Awards at the Beverly Hilton Hotel on Sunday, Jan. 8, 2017, in Beverly Hills , Calif. (Photo by Jordan Strauss /Invision/AP) https://images.kurier.at/46-89256124.jpg/240.052.165 Jordan Strauss /Invision/AP Ruth Negga Ruth Negga arrives at the 74th annual Golden Globe Awards at the Beverly Hilton Hotel on Sunday, Jan. 8, 2017, in Beverly Hills , Calif. (Photo by Jordan Strauss /Invision/AP)

https://images.kurier.at/46-89261253.jpg/240.043.978 APA /AFP/ VALERIE MACON Michelle Williams zeigte sich mit Choker Halsband und in Louis Vuitton elegant und hip zugleich. US-ENTERTAINMENT-GOLDEN-GLOBE-ARRIVALS Actress Michelle Williams arrives at the 74th annual Golden Globe Awards , January 8, 2017, at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills , California . / AFP PHOTO / Valerie MACON https://images.kurier.at/46-89261253.jpg/240.043.978 APA /AFP/ VALERIE MACON US-ENTERTAINMENT-GOLDEN-GLOBE-ARRIVALS Actress Michelle Williams arrives at the 74th annual Golden Globe Awards , January 8, 2017, at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills , California . / AFP PHOTO / Valerie MACON

https://images.kurier.at/46-89256651.jpg/240.052.190 Jordan Strauss /Invision/AP Der erste Auftritt am roten Teppich ist gelungen: Die 12-jährige Millie Bobby Brown aus " Stranger Things " in Jenny Packham . Millie Bobby Brown Millie Bobby Brown arrives at the 74th annual Golden Globe Awards at the Beverly Hilton Hotel on Sunday, Jan. 8, 2017, in Beverly Hills , Calif. (Photo by Jordan Strauss /Invision/AP) https://images.kurier.at/46-89256651.jpg/240.052.190 Jordan Strauss /Invision/AP Millie Bobby Brown Millie Bobby Brown arrives at the 74th annual Golden Globe Awards at the Beverly Hilton Hotel on Sunday, Jan. 8, 2017, in Beverly Hills , Calif. (Photo by Jordan Strauss /Invision/AP)

https://images.kurier.at/46-89259896.jpg/240.044.453 APA /AFP/ VALERIE MACON Klassisch und zeitlos: Annette Bening . US-ENTERTAINMENT-GOLDEN-GLOBE-ARRIVALS Actress Annette Bening arrives at the 74th annual Golden Globe Awards , January 8, 2017, at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills , California . / AFP PHOTO / VALERIE MACON https://images.kurier.at/46-89259896.jpg/240.044.453 APA /AFP/ VALERIE MACON US-ENTERTAINMENT-GOLDEN-GLOBE-ARRIVALS Actress Annette Bening arrives at the 74th annual Golden Globe Awards , January 8, 2017, at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills , California . / AFP PHOTO / VALERIE MACON

https://images.kurier.at/46-89256800.jpg/240.054.408 APA /AFP/ VALERIE MACON Die sonst nicht für ihre Stilsicherheit bekannte Sängerin Mandy Moore konnte am roten Teppich in einer schwarzen, puristischen Robe von Naeem Khan gepaart mit wenig Schmuck vollends überzeugen. US-ENTERTAINMENT-GOLDEN-GLOBE-ARRIVALS Singer Mandy Moore arrives at the 74th annual Golden Globe Awards , January 8, 2017, at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills , California . / AFP PHOTO / VALERIE MACON https://images.kurier.at/46-89256800.jpg/240.054.408 APA /AFP/ VALERIE MACON US-ENTERTAINMENT-GOLDEN-GLOBE-ARRIVALS Singer Mandy Moore arrives at the 74th annual Golden Globe Awards , January 8, 2017, at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills , California . / AFP PHOTO / VALERIE MACON

https://images.kurier.at/46-89260486.jpg/240.040.226 APA /AFP/ VALERIE MACON Emma Stone wurde ein Valentino-Couture-Kleid auf den Leib geschneidert. Die Robe passt perfekt zu Teint und Figur. US-ENTERTAINMENT-GOLDEN-GLOBE-ARRIVALS Actress Emma Stone arrives at the 74th annual Golden Globe Awards , January 8, 2017, at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills , California . / AFP PHOTO / VALERIE MACON https://images.kurier.at/46-89260486.jpg/240.040.226 APA /AFP/ VALERIE MACON US-ENTERTAINMENT-GOLDEN-GLOBE-ARRIVALS Actress Emma Stone arrives at the 74th annual Golden Globe Awards , January 8, 2017, at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills , California . / AFP PHOTO / VALERIE MACON

https://images.kurier.at/46-89259353.jpg/240.045.462 Jordan Strauss /Invision/AP Griechische Göttin tifft Gothic-Chic: Eine gelungene Mischung von Anna Kendrick in Vionnet. Anna Kendrick Anna Kendrick poses in the press room at the 74th annual Golden Globe Awards at the Beverly Hilton Hotel on Sunday, Jan. 8, 2017, in Beverly Hills , Calif. (Photo by Jordan Strauss /Invision/AP) https://images.kurier.at/46-89259353.jpg/240.045.462 Jordan Strauss /Invision/AP Anna Kendrick Anna Kendrick poses in the press room at the 74th annual Golden Globe Awards at the Beverly Hilton Hotel on Sunday, Jan. 8, 2017, in Beverly Hills , Calif. (Photo by Jordan Strauss /Invision/AP)

https://images.kurier.at/46-89260439.jpg/240.057.332 REUTERS /MARIO ANZUONI Die 63-jährige " Golden Globe "-Gewinnerin Isabelle Huppert perfekt angezogen in Armani Prive . Actress Isabelle Huppert poses backstage with her Actress Isabelle Huppert poses backstage with her award for Best Performance by an Actress in a Motion Picture - Drama for her role in "Elle," at the 74th Annual Golden Globe Awards in Beverly Hills , California , U.S., January 8, 2017. REUTERS / Mario Anzuoni https://images.kurier.at/46-89260439.jpg/240.057.332 REUTERS /MARIO ANZUONI Actress Isabelle Huppert poses backstage with her Actress Isabelle Huppert poses backstage with her award for Best Performance by an Actress in a Motion Picture - Drama for her role in "Elle," at the 74th Annual Golden Globe Awards in Beverly Hills , California , U.S., January 8, 2017. REUTERS / Mario Anzuoni

https://images.kurier.at/46-89260513.jpg/240.040.234 APA /AFP/ VALERIE MACON Kristen Wiig trug Reem Acra und war damit eine der bestangezogenen Promis am Red Carpet. US-ENTERTAINMENT-GOLDEN-GLOBE-ARRIVALS Actress Kristen Wiig arrives at the 74th annual Golden Globe Awards , January 8, 2017, at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills , California . / AFP PHOTO / VALERIE MACON https://images.kurier.at/46-89260513.jpg/240.040.234 APA /AFP/ VALERIE MACON US-ENTERTAINMENT-GOLDEN-GLOBE-ARRIVALS Actress Kristen Wiig arrives at the 74th annual Golden Globe Awards , January 8, 2017, at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills , California . / AFP PHOTO / VALERIE MACON

https://images.kurier.at/46-89256067.jpg/240.058.752 APA /AFP/ VALERIE MACON Auch alles richtig gemacht hat Lily Collins in einer märchenhaften Spitzenrobe von Zuhair Murad . US-ENTERTAINMENT-GOLDEN-GLOBE-ARRIVALS Actress Lily Collins arrives at the 74th annual Golden Globe Awards , January 8, 2017, at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills , California . / AFP PHOTO / VALERIE MACON https://images.kurier.at/46-89256067.jpg/240.058.752 APA /AFP/ VALERIE MACON US-ENTERTAINMENT-GOLDEN-GLOBE-ARRIVALS Actress Lily Collins arrives at the 74th annual Golden Globe Awards , January 8, 2017, at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills , California . / AFP PHOTO / VALERIE MACON

https://images.kurier.at/46-89259942.jpg/240.040.697 APA /AFP/ VALERIE MACON Puristisches Outfit kombiniert mit Perlen: Sienna Miller hip wie immer in Michael Kors . US-ENTERTAINMENT-GOLDEN-GLOBE-ARRIVALS Sienna Miller arrives at the 74th annual Golden Globe Awards , January 8, 2017, at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills , California . / AFP PHOTO / VALERIE MACON https://images.kurier.at/46-89259942.jpg/240.040.697 APA /AFP/ VALERIE MACON US-ENTERTAINMENT-GOLDEN-GLOBE-ARRIVALS Sienna Miller arrives at the 74th annual Golden Globe Awards , January 8, 2017, at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills , California . / AFP PHOTO / VALERIE MACON

https://images.kurier.at/46-89260131.jpg/240.044.444 APA /AFP/ GETTY IMAGES/Frazer Harriso Kategorie: Ganz okay, aber ohne Wow-Effekt. Kaley Cuoco US-WARNER-BROS.-PICTURES-AND-INSTYLE-HOST-18TH-ANN BEVERLY HILLS , CA - JANUARY 08: Actress Kaley Cuoco attends the 18th Annual Post-Golden Globes Party hosted by Warner Bros . Pictures and InStyle at The Beverly Hilton Hotel on January 8, 2017 in Beverly Hills , California . Frazer Harrison/ Getty Images /AFP ++ KEINE NUTZUNG IN TAGESZEITUNGS-BEILAGEN! NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG IN TAGESZEITUNGEN, TAGESAKTUELLER TV-BERICHTERSTATTUNG (AKTUELLER DIENST) UND DIGITALEN AUSSPIELKAN€LEN (WEBSITES/APPS) IM UMFANG DER NUTZUNGSVEREINBARUNG . S€MTLICHE ANDERE NUTZUNGEN SIND NICHT GESTATTET.++ https://images.kurier.at/46-89260131.jpg/240.044.444 APA /AFP/ GETTY IMAGES/Frazer Harrison US-WARNER-BROS.-PICTURES-AND-INSTYLE-HOST-18TH-ANN BEVERLY HILLS , CA - JANUARY 08: Actress Kaley Cuoco attends the 18th Annual Post-Golden Globes Party hosted by Warner Bros . Pictures and InStyle at The Beverly Hilton Hotel on January 8, 2017 in Beverly Hills , California . Frazer Harrison/ Getty Images /AFP ++ KEINE NUTZUNG IN TAGESZEITUNGS-BEILAGEN! NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG IN TAGESZEITUNGEN, TAGESAKTUELLER TV-BERICHTERSTATTUNG (AKTUELLER DIENST) UND DIGITALEN AUSSPIELKAN€LEN (WEBSITES/APPS) IM UMFANG DER NUTZUNGSVEREINBARUNG . S€MTLICHE ANDERE NUTZUNGEN SIND NICHT GESTATTET.++

https://images.kurier.at/46-89259284.jpg/240.045.468 APA /AFP/ VALERIE MACON Blake Lively opulent in Versace . US-ENTERTAINMENT-GOLDEN-GLOBE-ARRIVALS Actress Blake Lively arrives at the 74th annual Golden Globe Awards , January 8, 2017, at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills , California . / AFP PHOTO / VALERIE MACON https://images.kurier.at/46-89259284.jpg/240.045.468 APA /AFP/ VALERIE MACON US-ENTERTAINMENT-GOLDEN-GLOBE-ARRIVALS Actress Blake Lively arrives at the 74th annual Golden Globe Awards , January 8, 2017, at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills , California . / AFP PHOTO / VALERIE MACON

https://images.kurier.at/46-89257428.jpg/240.045.939 REUTERS /MIKE BLAKE Gillian Anderson trug einen ihrer schönsten Looks am Red Carpet. Das Neckholder-Kleid ist von Jenny Peckham . Actress Gillian Anderson arrives at the 74th Annua Actress Gillian Anderson arrives at the 74th Annual Golden Globe Awards in Beverly Hills , California , U.S., January 8, 2017. REUTERS / Mike Blake https://images.kurier.at/46-89257428.jpg/240.045.939 REUTERS /MIKE BLAKE Actress Gillian Anderson arrives at the 74th Annua Actress Gillian Anderson arrives at the 74th Annual Golden Globe Awards in Beverly Hills , California , U.S., January 8, 2017. REUTERS / Mike Blake

https://images.kurier.at/46-89259846.jpg/240.039.386 APA /AFP/ VALERIE MACON Reese Witherspoons Teint passt perfekt zur gelben Robe von Versace . Die Accessoires und Plateau-Schuhe lassen das Outfit aber etwas billig wirken. US-ENTERTAINMENT-GOLDEN-GLOBE-ARRIVALS Actress Reese Witherspoon arrives at the 74th annual Golden Globe Awards , January 8, 2017, at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills , California . / AFP PHOTO / VALERIE MACON https://images.kurier.at/46-89259846.jpg/240.039.386 APA /AFP/ VALERIE MACON US-ENTERTAINMENT-GOLDEN-GLOBE-ARRIVALS Actress Reese Witherspoon arrives at the 74th annual Golden Globe Awards , January 8, 2017, at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills , California . / AFP PHOTO / VALERIE MACON

https://images.kurier.at/46-89259602.jpg/240.045.443 APA /AFP/ VALERIE MACON Naomi Campbell glänzend in Versace . US-ENTERTAINMENT-GOLDEN-GLOBE-ARRIVALS Model Naomi Campbell arrives at the 74th annual Golden Globe Awards , January 8, 2017, at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills , California . / AFP PHOTO / VALERIE MACON https://images.kurier.at/46-89259602.jpg/240.045.443 APA /AFP/ VALERIE MACON US-ENTERTAINMENT-GOLDEN-GLOBE-ARRIVALS Model Naomi Campbell arrives at the 74th annual Golden Globe Awards , January 8, 2017, at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills , California . / AFP PHOTO / VALERIE MACON

https://images.kurier.at/46-89260519.jpg/240.040.237 APA /AFP/ VALERIE MACON Drew Barrymore in Monique Lhuillier . US-ENTERTAINMENT-GOLDEN-GLOBE-ARRIVALS Actress Drew Barrymore arrives at the 74th annual Golden Globe Awards , January 8, 2017, at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills , California . / AFP PHOTO / Valerie MACON https://images.kurier.at/46-89260519.jpg/240.040.237 APA /AFP/ VALERIE MACON US-ENTERTAINMENT-GOLDEN-GLOBE-ARRIVALS Actress Drew Barrymore arrives at the 74th annual Golden Globe Awards , January 8, 2017, at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills , California . / AFP PHOTO / Valerie MACON

https://images.kurier.at/46-89256598.jpg/240.045.982 APA /AFP/ GETTY IMAGES/Frazer Harriso Ein 0815-Kleid von Rodarte führte Brie Larson aus. US-74TH-ANNUAL-GOLDEN-GLOBE-AWARDS---ARRIVALS BEVERLY HILLS , CA - JANUARY 08: Actress Brie Larson attends the 74th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 8, 2017 in Beverly Hills , California . Frazer Harrison/ Getty Images /AFP ++ KEINE NUTZUNG IN TAGESZEITUNGS-BEILAGEN! NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG IN TAGESZEITUNGEN, TAGESAKTUELLER TV-BERICHTERSTATTUNG (AKTUELLER DIENST) UND DIGITALEN AUSSPIELKAN€LEN (WEBSITES/APPS) IM UMFANG DER NUTZUNGSVEREINBARUNG . S€MTLICHE ANDERE NUTZUNGEN SIND NICHT GESTATTET.++ https://images.kurier.at/46-89256598.jpg/240.045.982 APA /AFP/ GETTY IMAGES/Frazer Harrison US-74TH-ANNUAL-GOLDEN-GLOBE-AWARDS---ARRIVALS BEVERLY HILLS , CA - JANUARY 08: Actress Brie Larson attends the 74th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 8, 2017 in Beverly Hills , California . Frazer Harrison/ Getty Images /AFP ++ KEINE NUTZUNG IN TAGESZEITUNGS-BEILAGEN! NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG IN TAGESZEITUNGEN, TAGESAKTUELLER TV-BERICHTERSTATTUNG (AKTUELLER DIENST) UND DIGITALEN AUSSPIELKAN€LEN (WEBSITES/APPS) IM UMFANG DER NUTZUNGSVEREINBARUNG . S€MTLICHE ANDERE NUTZUNGEN SIND NICHT GESTATTET.++

https://images.kurier.at/46-89259961.jpg/240.044.449 APA /AFP/ VALERIE MACON Naomie Harris trug Armani Prive . US-ENTERTAINMENT-GOLDEN-GLOBE-ARRIVALS Actress Naomie Harris arrives at the 74th annual Golden Globe Awards , January 8, 2017, at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills , California . / AFP PHOTO / VALERIE MACON https://images.kurier.at/46-89259961.jpg/240.044.449 APA /AFP/ VALERIE MACON US-ENTERTAINMENT-GOLDEN-GLOBE-ARRIVALS Actress Naomie Harris arrives at the 74th annual Golden Globe Awards , January 8, 2017, at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills , California . / AFP PHOTO / VALERIE MACON

https://images.kurier.at/46-89258647.jpg/240.045.494 APA /AFP/ VALERIE MACON Winona Ryder kam in einer schwarzen Langweiler-Robe von Viktor & Rolf. US-ENTERTAINMENT-GOLDEN-GLOBE-ARRIVALS Actress Winona Ryder arrives at the 74th annual Golden Globe Awards , January 8, 2017, at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills , California . / AFP PHOTO / VALERIE MACON https://images.kurier.at/46-89258647.jpg/240.045.494 APA /AFP/ VALERIE MACON US-ENTERTAINMENT-GOLDEN-GLOBE-ARRIVALS Actress Winona Ryder arrives at the 74th annual Golden Globe Awards , January 8, 2017, at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills , California . / AFP PHOTO / VALERIE MACON

https://images.kurier.at/46-89259004.jpg/240.045.474 APA /AFP/ GETTY IMAGES/ Alberto E. Rodriguez Viola Davis in Michael Kors . US-74TH-ANNUAL-GOLDEN-GLOBE-AWARDS---PRESS-ROOM BEVERLY HILLS , CA - JANUARY 08: Actress Viola Davis , winner of Best Supporting Actress in a Motion Picture for 'Fences,' poses in the press room during the 74th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 8, 2017 in Beverly Hills , California . Alberto E. Rodriguez / Getty Images /AFP ++ KEINE NUTZUNG IN TAGESZEITUNGS-BEILAGEN! NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG IN TAGESZEITUNGEN, TAGESAKTUELLER TV-BERICHTERSTATTUNG (AKTUELLER DIENST) UND DIGITALEN AUSSPIELKAN€LEN (WEBSITES/APPS) IM UMFANG DER NUTZUNGSVEREINBARUNG . S€MTLICHE ANDERE NUTZUNGEN SIND NICHT GESTATTET.++ https://images.kurier.at/46-89259004.jpg/240.045.474 APA /AFP/ GETTY IMAGES/ Alberto E. Rodriguez US-74TH-ANNUAL-GOLDEN-GLOBE-AWARDS---PRESS-ROOM BEVERLY HILLS , CA - JANUARY 08: Actress Viola Davis , winner of Best Supporting Actress in a Motion Picture for 'Fences,' poses in the press room during the 74th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 8, 2017 in Beverly Hills , California . Alberto E. Rodriguez / Getty Images /AFP ++ KEINE NUTZUNG IN TAGESZEITUNGS-BEILAGEN! NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG IN TAGESZEITUNGEN, TAGESAKTUELLER TV-BERICHTERSTATTUNG (AKTUELLER DIENST) UND DIGITALEN AUSSPIELKAN€LEN (WEBSITES/APPS) IM UMFANG DER NUTZUNGSVEREINBARUNG . S€MTLICHE ANDERE NUTZUNGEN SIND NICHT GESTATTET.++

https://images.kurier.at/46-89260629.jpg/240.040.240 APA /AFP/ VALERIE MACON Kategorie: Flops Heidi Klum zeigte Pailletten und Grafik-Muster zugleich. In dem eigenwiligen Bustierkleid von J. Mendel konnte sie wenig überzeugen. US-ENTERTAINMENT-GOLDEN-GLOBE-ARRIVALS Model heidi Klum arrives at the 74th annual Golden Globe Awards , January 8, 2017, at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills , California . / AFP PHOTO / VALERIE MACON https://images.kurier.at/46-89260629.jpg/240.040.240 APA /AFP/ VALERIE MACON US-ENTERTAINMENT-GOLDEN-GLOBE-ARRIVALS Model heidi Klum arrives at the 74th annual Golden Globe Awards , January 8, 2017, at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills , California . / AFP PHOTO / VALERIE MACON

https://images.kurier.at/46-89260555.jpg/240.040.223 APA /AFP/ VALERIE MACON Zu streng: Sarah Jessica Parker in einem Hochzeitskleid von Vera Wang . US-ENTERTAINMENT-GOLDEN-GLOBE-ARRIVALS Actress Sarah Jessica Parker arrives at the 74th annual Golden Globe Awards , January 8, 2017, at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills , California . / AFP PHOTO / VALERIE MACON https://images.kurier.at/46-89260555.jpg/240.040.223 APA /AFP/ VALERIE MACON US-ENTERTAINMENT-GOLDEN-GLOBE-ARRIVALS Actress Sarah Jessica Parker arrives at the 74th annual Golden Globe Awards , January 8, 2017, at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills , California . / AFP PHOTO / VALERIE MACON

https://images.kurier.at/46-89260510.jpg/240.040.231 APA /AFP/ VALERIE MACON An Sophie Turner hängt diese Louis-Vuitton-Robe wie ein billiger Fetzen. US-ENTERTAINMENT-GOLDEN-GLOBE-ARRIVALS Sophie Turner arrives at the 74th annual Golden Globe Awards , January 8, 2017, at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills , California . / AFP PHOTO / VALERIE MACON https://images.kurier.at/46-89260510.jpg/240.040.231 APA /AFP/ VALERIE MACON US-ENTERTAINMENT-GOLDEN-GLOBE-ARRIVALS Sophie Turner arrives at the 74th annual Golden Globe Awards , January 8, 2017, at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills , California . / AFP PHOTO / VALERIE MACON

https://images.kurier.at/46-89260462.jpg/240.040.243 REUTERS /MIKE BLAKE Sexy, aber leider auch irgendwie billig: Emily Ratajkowski in Reem Acra. Emily Ratajkowski arrives at the 74th Annual Golde Actress Emily Ratajkowski arrives at the 74th Annual Golden Globe Awards in Beverly Hills , California , U.S., January 8, 2017. REUTERS / Mike Blake TPX IMAGES OF THE DAY https://images.kurier.at/46-89260462.jpg/240.040.243 REUTERS /MIKE BLAKE Emily Ratajkowski arrives at the 74th Annual Golde Actress Emily Ratajkowski arrives at the 74th Annual Golden Globe Awards in Beverly Hills , California , U.S., January 8, 2017. REUTERS / Mike Blake TPX IMAGES OF THE DAY

https://images.kurier.at/46-89257788.jpg/240.045.503 APA /AFP/ VALERIE MACON Dieses Mal ging's daneben: Jessica Biel in Elie Saab . US-ENTERTAINMENT-GOLDEN-GLOBE-ARRIVALS Actress Jessica Biel arrives at the 74th annual Golden Globe Awards , January 8, 2017, at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills , California . / AFP PHOTO / VALERIE MACON https://images.kurier.at/46-89257788.jpg/240.045.503 APA /AFP/ VALERIE MACON US-ENTERTAINMENT-GOLDEN-GLOBE-ARRIVALS Actress Jessica Biel arrives at the 74th annual Golden Globe Awards , January 8, 2017, at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills , California . / AFP PHOTO / VALERIE MACON

https://images.kurier.at/46-89256867.jpg/240.045.974 REUTERS /MIKE BLAKE Janelle Monae trug in Armani etwas zu dick auf. Actress Janelle Monae arrives at the 74th Annual G Actress Janelle Monae arrives at the 74th Annual Golden Globe Awards in Beverly Hills , California , U.S., January 8, 2017. REUTERS / Mike Blake https://images.kurier.at/46-89256867.jpg/240.045.974 REUTERS /MIKE BLAKE Actress Janelle Monae arrives at the 74th Annual G Actress Janelle Monae arrives at the 74th Annual Golden Globe Awards in Beverly Hills , California , U.S., January 8, 2017. REUTERS / Mike Blake

https://images.kurier.at/46-89260249.jpg/240.040.694 APA /AFP/ GETTY IMAGES/Frazer Harriso Christina Ricci beweist: Eine Glitzerrobe muss nicht immer glamourös wirken. US-WARNER-BROS.-PICTURES-AND-INSTYLE-HOST-18TH-ANN BEVERLY HILLS , CA - JANUARY 08: Actress Christina Ricci attends the 18th Annual Post-Golden Globes Party hosted by Warner Bros . Pictures and InStyle at The Beverly Hilton Hotel on January 8, 2017 in Beverly Hills , California . Frazer Harrison/ Getty Images /AFP ++ KEINE NUTZUNG IN TAGESZEITUNGS-BEILAGEN! NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG IN TAGESZEITUNGEN, TAGESAKTUELLER TV-BERICHTERSTATTUNG (AKTUELLER DIENST) UND DIGITALEN AUSSPIELKAN€LEN (WEBSITES/APPS) IM UMFANG DER NUTZUNGSVEREINBARUNG . S€MTLICHE ANDERE NUTZUNGEN SIND NICHT GESTATTET.++ https://images.kurier.at/46-89260249.jpg/240.040.694 APA /AFP/ GETTY IMAGES/Frazer Harrison US-WARNER-BROS.-PICTURES-AND-INSTYLE-HOST-18TH-ANN BEVERLY HILLS , CA - JANUARY 08: Actress Christina Ricci attends the 18th Annual Post-Golden Globes Party hosted by Warner Bros . Pictures and InStyle at The Beverly Hilton Hotel on January 8, 2017 in Beverly Hills , California . Frazer Harrison/ Getty Images /AFP ++ KEINE NUTZUNG IN TAGESZEITUNGS-BEILAGEN! NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG IN TAGESZEITUNGEN, TAGESAKTUELLER TV-BERICHTERSTATTUNG (AKTUELLER DIENST) UND DIGITALEN AUSSPIELKAN€LEN (WEBSITES/APPS) IM UMFANG DER NUTZUNGSVEREINBARUNG . S€MTLICHE ANDERE NUTZUNGEN SIND NICHT GESTATTET.++

https://images.kurier.at/46-89260676.jpg/240.039.830 APA /AFP/ VALERIE MACON Auch wenn's Chanel ist: Wirklich vorteilhaft sah Riley Keough in ihrem Globe-Kleid nicht aus. US-ENTERTAINMENT-GOLDEN-GLOBE-ARRIVALS Riley Keough arrives at the 74th annual Golden Globe Awards , January 8, 2017, at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills , California . / AFP PHOTO / VALERIE MACON https://images.kurier.at/46-89260676.jpg/240.039.830 APA /AFP/ VALERIE MACON US-ENTERTAINMENT-GOLDEN-GLOBE-ARRIVALS Riley Keough arrives at the 74th annual Golden Globe Awards , January 8, 2017, at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills , California . / AFP PHOTO / VALERIE MACON

https://images.kurier.at/46-89259364.jpg/240.045.458 APA /AFP/ VALERIE MACON Überladen: Nicole Kidman in Alexander McQueen als Glitzer-Meerjungfrau. US-ENTERTAINMENT-GOLDEN-GLOBE-ARRIVALS Nicole Kidman arrives at the 74th annual Golden Globe Awards , January 8, 2017, at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills , California . / AFP PHOTO / VALERIE MACON https://images.kurier.at/46-89259364.jpg/240.045.458 APA /AFP/ VALERIE MACON US-ENTERTAINMENT-GOLDEN-GLOBE-ARRIVALS Nicole Kidman arrives at the 74th annual Golden Globe Awards , January 8, 2017, at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills , California . / AFP PHOTO / VALERIE MACON

https://images.kurier.at/46-89259001.jpg/240.045.477 Jordan Strauss /Invision/AP Kelly Preston bieder wie immer. Kelly Preston Kelly Preston arrives at the 74th annual Golden Globe Awards at the Beverly Hilton Hotel on Sunday, Jan. 8, 2017, in Beverly Hills , Calif. (Photo by Jordan Strauss /Invision/AP) https://images.kurier.at/46-89259001.jpg/240.045.477 Jordan Strauss /Invision/AP Kelly Preston Kelly Preston arrives at the 74th annual Golden Globe Awards at the Beverly Hilton Hotel on Sunday, Jan. 8, 2017, in Beverly Hills , Calif. (Photo by Jordan Strauss /Invision/AP)

https://images.kurier.at/46-89259114.jpg/240.045.471 Jordan Strauss /Invision/AP Felicity Jones hat mit der Romantik-Robe von Gucci nicht ihren Look gefunden. Felicity Jones Felicity Jones poses in the press room at the 74th annual Golden Globe Awards at the Beverly Hilton Hotel on Sunday, Jan. 8, 2017, in Beverly Hills , Calif. (Photo by Jordan Strauss /Invision/AP) https://images.kurier.at/46-89259114.jpg/240.045.471 Jordan Strauss /Invision/AP Felicity Jones Felicity Jones poses in the press room at the 74th annual Golden Globe Awards at the Beverly Hilton Hotel on Sunday, Jan. 8, 2017, in Beverly Hills , Calif. (Photo by Jordan Strauss /Invision/AP)

https://images.kurier.at/46-89259474.jpg/240.045.455 APA /AFP/ VALERIE MACON Too much: Keri Russell trug Leoprint und Rüschen gepaart mit zu dunkel geschminkten Smokey Eyes . US-ENTERTAINMENT-GOLDEN-GLOBE-ARRIVALS Keri Russell arrives at the 74th annual Golden Globe Awards , January 8, 2017, at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills , California . / AFP PHOTO / VALERIE MACON https://images.kurier.at/46-89259474.jpg/240.045.455 APA /AFP/ VALERIE MACON US-ENTERTAINMENT-GOLDEN-GLOBE-ARRIVALS Keri Russell arrives at the 74th annual Golden Globe Awards , January 8, 2017, at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills , California . / AFP PHOTO / VALERIE MACON

https://images.kurier.at/46-89255734.jpg/240.055.902 Jordan Strauss /Invision/AP Anna Chlumsky hat sich mit Roland Mouret zu sehr eingepackt. Anna Chlumsky Anna Chlumsky arrives at the 74th annual Golden Globe Awards at the Beverly Hilton Hotel on Sunday, Jan. 8, 2017, in Beverly Hills , Calif. (Photo by Jordan Strauss /Invision/AP) https://images.kurier.at/46-89255734.jpg/240.055.902 Jordan Strauss /Invision/AP Anna Chlumsky Anna Chlumsky arrives at the 74th annual Golden Globe Awards at the Beverly Hilton Hotel on Sunday, Jan. 8, 2017, in Beverly Hills , Calif. (Photo by Jordan Strauss /Invision/AP)

Globes: Einige Hingucker & viele Flops