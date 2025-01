Jolie nach Scheidung von Pitt: "Du fragst dich, ob dein Licht gedimmt ist"

Jolie erklärte: "Wozu leben wir, wenn nicht, um uns unseren Ängsten zu stellen, unser Herz zum Schlagen zu bringen und Dinge auszuprobieren, bei denen wir uns nicht sicher sind?".

"Als Künstlerin macht man verschiedene Dinge im Leben durch"

Durch den Film habe sie neue Seiten an sich entdeckt, sagte Jolie im Interview mit Times Radio und deutete an, dass schwere Zeiten hinter ihr liegen. "Als Künstlerin macht man verschiedene Dinge im Leben durch, und du fragst dich, ob du in bestimmten Bereichen zugemacht hast, oder unterdrückt hast wer du wirklich bist, was du in dir hast, und ob dein Licht gedimmt ist, du weniger zu geben hast, oder ob du dich selbst nicht kennst", so Jolie, ohne dabei direkt auf ihre Scheidung einzugehen. Nach acht Jahren Gerichtsstreit können Jolie und Brad Pitt seit kurzem einen Schlussstrich unter ihre Ehe ziehen.