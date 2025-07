Ein historisches Herrenhaus in Südengland soll der neue bevorzugte Rückzugsort von Johnny Depp sein.

Johnny Depp's geheimes Anwesen in Sussex: Neues Kapitel ohne Promi-Nachbarn

Nicht nur Moderatorin Ellen DeGeneres ist kürzlich von den USA nach Großbritannien gezogen, wo sie nun das Landleben mit ihrer Ehefrau Portia de Rossi genießt. Auch Schauspieler Johnny Depp gilt als großer England-Fan. Wieso Johnny Depp lieber in England lebt Der Schauspieler kaufte Berichten zufolge 2014 ein Anwesen mit 12 Schlafzimmern im britischen Somerset. In einem Interview mit dem Lokalmagazin Somerset Life verriet er im vergangenen Jahr, wieso er Hollywood gegen die ländliche englische Grafschaft eingetauscht hat, in der er eigenen Angaben zufolge ein ruhiges Leben führt.

"Ich liebe Orte mit Charakter. Ich habe verschiedene Häuser an verschiedenen Orten, und jedes bedeutet mir etwas Besonderes. Ich besitze sie nicht nur, um zu sagen, dass sie mir gehören, sondern um sie zu nutzen und weil sie etwas Besonderes sind", sagte er der Zeitschrift. Die Gegend hat es dem "Fluch der Karibik"-Star insbesondere deswegen angetan, weil er hier angenehmer und abseits des Rampenlichts leben könne. "Die Briten sind cool und grüßen einen wie einen Nachbarn, ohne dabei übertrieben zu wirken", erzählte er. "Ich habe nichts dagegen, wenn Leute ein Autogramm oder ein kurzes Gespräch wollen, aber nicht, wenn ich Zeit mit meiner Familie verbringe."

Johnny Depp: Umzug in neues Herrenhaus Nun berichtet die Daily Mail, der Schauspieler sei still und heimlich in ein historisches Landhaus im Herzen der Landschaft von East Sussex gezogen, in dem er zur Miete wohnt. Hier führe er ein "neues, geheimes, titelt die britische Zeitung. East Sussex ist eine Grafschaft ganz unten im Südosten Englands direkt am Ärmelkanal - rund 320 Kilometer von Somerset, auf der gegenüberliegenden Seit der Küste, entfernt.

Angeblich soll Depp von Einheimischen bei Spaziergängen auf dem Land rund um sein Herrenhaus und beim Flanieren entlang der Hauptstraße in Wadhurst, einer Stadt in der Nähe seines luxuriösen neuen Heims, gesichtet worden sein. Das historische Anwesen mit zehn Schlafzimmern stammt aus den 1850er Jahren. Dem Filmstar dürfte es die gewünschte Privatsphäre bieten: Es ist von hohen Bäumen, gotischen Statuen und Zäunen umgeben und wird laut Daily Mail videoüberwacht. Das Haus befindet sich zudem an einer wenig befahrenen Landstraße (Fotos vom Haus sehen Sie hier). Auf dem Gelände befinden sich außerdem ein offenes Amphitheater, Wasserspiele, Obstgärten und zwei Cottages für das Personal. Depp genieße angeblich sein Frühstück gerne auf einer Terrasse - mit Blick auf die Hügel von Sussex. Es wird angenommen, dass sich der Schauspieler im Rahmen seiner Besuche bei seinem inzwischen verstorbenen Rockstar-Kumpel Jeff Beck in die Gegend verliebt habe - was ihn dazu inspiriert haben dürfte, ebenfalls in die Gegend zu ziehen.