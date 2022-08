Es geht bergauf für Johnny Depp: Neuer Millionen-Deal nach Prozess

Dior hält weiterhin zu Johnny Depp. 2015 wurde der Hollywoodstar erstmals das Gesicht des Herrenduftes "Sauvage". Trotz der Vorwürfe häuslicher Gewalt vonseiten seiner Ex-Frau Amber Heard kündigte Dior Depp den Vertrag nicht. Nun hat der Schauspieler Berichten zufolge wieder einen lukrativen Deal mit der Luxusmarke an Land gezogen.

Johnny Depp: Dior verlängert Millionen-Vertrag

Demnach soll Depp weiterhin das Gesicht des Parfums bleiben. Der "Fluch der Karibik"-Star soll einen mehrjährigen Vertrag in Millionenhöhe unterzeichnet haben. Depp habe TMZ zufolge bereits unterschrieben und soll auch schon für Werbefotos für eine neue Kampagne posiert haben, heißt es. Der Bericht wurde veröffentlicht, nachdem Modefotograf Greg Williams eines von Depps und Jeff Becks Konzerten in Paris besucht hatte. Laut TMZ soll der Schauspieler und Musiker vor und nach dem Gig ein Fotoshooting mit Williams gemacht haben. Dabei seien Fotos entstanden, welche in der neuen Dior-Werbekampagne verwendet werden sollen.