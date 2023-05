Johnny Depp "braucht kein Hollywood"

Die Entscheidung der Festivalleitung von Cannes, ein Werk mit Depp zum Eröffnungsfilm zu machen, hatte vor allem in den USA auch Kritik hervorgerufen. Depp sagte darauf angesprochen am Mittwoch unter anderem: "Wer sind diese Leute? Warum interessiert sie das? Irgendeine Spezies oder ein Berg aus Kartoffelbrei, der von einem Computerbildschirm angestrahlt wird? Anonym." Außerdem sagte er: "Was mich und mein Leben betrifft, so ist das meiste, was Sie gelesen haben, fantastische, schrecklich geschriebene Fiktion."

Depp kam Medienberichten zufolge zu spät, weil er im Stau stecken geblieben war. Das restliche Filmteam um die Regisseurin Maïwenn war bereits eine gute halbe Stunde vorher da, um Fotos zu machen und erste Fragen zu beantworten.