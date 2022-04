Depp und Heard streiten wieder vor Gericht: Bilder vom Prozess-Auftakt

Mit der Auswahl der Geschworenen hat in den USA ein neuer Prozess im jahrelangen Streit zwischen Hollywood-Star Johnny Depp und seiner Ex-Frau Amber Heard begonnen. Die 2017 geschiedenen Schauspieler, die sich gegenseitig Verleumdung vorwerfen, betraten das Gerichtsgebäude in Fairfax nahe der US-Hauptstadt Washington am Montag durch einen Hintereingang, wie der Sender Court TV berichtete. Eine Gerichtssprecherin bestätigte später den Beginn der Jury-Auswahl.

Depp und Heard vor Gericht eingetroffen

Heard hatte sich Ende 2018 in einem Beitrag f√ľr die Zeitung Washington Post als Opfer von h√§uslicher Gewalt bezeichnet. Die Schauspielerin nannte Depp zwar nicht namentlich; der aus Filmen wie "Der Fluch der Karibik" und "Edward mit den Scherenh√§nden" bekannte Darsteller verklagte seine Ex-Frau in der Folge aber auf 50 Millionen Dollar (46 Millionen Euro) Schadenersatz. Der heute 58-J√§hrige argumentiert, er sei durch den Beitrag implizit als Gewaltt√§ter dargestellt worden, was "kategorisch und nachweislich falsch" sei.