John Travolta spricht über Nahtoderfahrung: "Dachte, es wäre vorbei"

In einem Artikel im New Yorker aus dem Jahr 1995 hatte John Travolta einen Flug mit seiner Familie beschrieben, bei dem er auf dem Ronald Reagan Washington National Airport notlanden musste. In einem Bericht der Washington Post hieß es anschließend, dass Ermittlungen ergeben hätten, dass während des Fluges 1992 "die Gefahr einer Kollision in der Luft sehr real" gewesen sei. Im Bericht stand zudem, dass eine Boeing 727 auf dem Weg nach New York und das andere Flugzeug in einen Beinaheunfall verwickelt waren.