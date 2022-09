Ella Travolta erobert die Mode-Welt: Die vielen Talente von John Travoltas Tochter

Als Tochter von Hollywoodstar John Travolta und Schauspielerin Kelly Preston ist Ella Blue Travolta das Rampenlicht von klein auf gewöhnt. Die 22-Jährige scheint auch bestrebt zu sein, in die Fußstapfen ihrer Eltern zu treten. Als Schauspielerin tritt Ella schon länger auf. Im Alter von neun Jahren war sie das erste Mal an der Seite ihrer Eltern im Film "Old Dogs" (2009) auf der Leinwand zu sehen. In Kürze erscheint der mit Spannung erwartete und von "Alice im Wunderland" inspirierte Film "Get Lost", in dem Ella erstmals in einer Hauptrolle zu sehen sein wird. Auch als Sängerin ist Travoltas Tochter tätig. Und jetzt erobert sie auch die Modewelt.

John Travolta feiert Ellas Laufsteg-Debüt

Vor wenigen Tagen feierte die Schauspieler-Tochter bei der Karl Lagerfeld Fashion-Show während der New York Fashion Week ihr Catwalk-Debüt. Papa John hätte nicht stolzer sein können auf seinen Nachwuchs und zelebrierte Ellas jüngsten Karriere-Schritt mit einem Posting auf Instagram. Generell wird Ella von ihrem berühmten Vater eifrig unterstützt. Als langjähriges Mitglied von Scientology verfügt John Travolta über beste Kontakte, die wohl auch Ella - die ebenfalls Scientology-Anhängerin ist - zugutekommen.