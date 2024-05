John Travolta: Muttertagsbotschaft für verstorbene Ehefrau Kelly Preston

Mit ihrem Ehemann John Travolta hatte die 1962 in Honolulu geborene Schauspielerin drei Kinder. Sohn Jett wurde 1992 geboren, Tochter Ella Bleu 2000. Jett starb 2009 mit 16 Jahren während eines Familienurlaubs auf den Bahamas. Ein Jahr später kam Sohn Benjamin zur Welt. Preston und Travolta waren seit 1991 verheiratet, beide gehörten der umstrittenen religiösen Scientology-Organisation an. Zuvor war Preston bereits mit dem Schauspieler Kevin Gage verheiratet (1985-1987) und kurzzeitig mit Schauspieler Charlie Sheen verlobt.

Preston hatte ihre Karriere als Model begonnen und später erste Schauspielrollen bekommen. Den Durchbruch schaffte sie 1988 an der Seite von Danny DeVito und Arnold Schwarzenegger in "Twins - Zwillinge". Im selben Jahr lernte sie auch Travolta kennen, am Set von "Die Experten". Zahlreiche weitere Filme folgten, darunter die Komödie "In Sachen Liebe" und der Teenie-Film "Was Mädchen wollen".

Besonders gefeiert wurde sie 1996 für ihre Rolle in dem Film "Jerry Maguire - Spiel des Lebens" an der Seite von Tom Cruise. Sie spielte auch mit weiteren Hollywoodgrößen wie Eddie Murphy und Kevin Costner zusammen. Auch mit Ehemann Travolta stand sie noch mehrfach zusammen vor der Kamera - das letzte Mal in dem Gangsterdrama "Gotti".