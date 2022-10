John Legend "war kein guter Partner" für Chrissy Teigen

Der Musiker John Legend hat über die Anfänge seiner Beziehung mit Model Chrissy Teigen gesprochen. Im "On Purpose with Jay Shetty"-Podcast gab er an, Startschwierigkeiten gehabt zu haben. "Ich glaube, ich war damals egoistischer", so Legend. "Am Anfang unserer Beziehung war ich kein großartiger Partner. Obwohl ich sehr auf sie stand und sehr aufgeregt war, mit ihr zusammen zu sein. Ich war immer noch egoistisch. Ich war Mitte 20 und noch nicht bereit, der vollständig verpflichtete Lebensgefährte zu sein, der ich heute bin."