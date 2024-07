John Legend schwärmt von seinen Kindern

US-Sänger John Legend ("All of Me") beobachtet eigenen Angaben zufolge gerne seine vier Kinder beim Älterwerden.

Luna und Miles seien lustig, klug und sehr einnehmend, schwärmte Legend. "Sie beschäftigen sich mit der Welt und haben so viele Fragen und Gedanken, dass es wirklich interessant ist, herauszufinden, was sie denken und was sie in der Schule lernen."

Der Musiker und seine Frau, das US-Model Chrissy Teigen (38), bekamen im vergangenen Jahr zwei weitere Kinder. Im Moment könnten die beiden Einjährigen "noch kaum Worte bilden", erklärte Legend.