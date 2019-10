Johanna Setzers Bub mit Hallelujah getauft

In der "Katholischen Filialkirche" des Heiligen Ägidius in Wien-Pötzleinsdorf – zu finden im 18. Bezirk – wurde Samstagvormittag das erste gemeinsame Kind von CaféPuls-Moderatorin Johanna Setzer (39) und Staranwalt Nikolaus Rast (47) getauft. Die Familien waren zu Ehren des drei Monate alten süßen Knaben vollzählig erschienen, natürlich auch die beiden „Bonuskinder“ (so Setzer), die Rast mit in die Beziehung brachte – einen Buben (11) und ein Mädchen (10).

Und wann läuten die Hochzeitsglocken? "Wir feiern lieber Taufen“, lacht die beliebte TV- Presenterin. Dazu war die einstige österreichische Songcontest-Teilnehmerin (2011) Nadine Beiler (29) aus Tirol angereist und intonierte im „Steirerstöckl“ von Peter Goach Hammerhits von Sarah Connors „Ich wünsch dir“ über „I’ll be there“ bis zum " Hallelujah".