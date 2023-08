Joelina: "Als Tochter von Jürgen Drews ist es schwer, die Leute zufrieden zu stellen"

Und – so wie Jürgen Drews – Partyschlager zu machen, könnte sie sich ohnehin nicht vorstellen. "Reine Partymusik ist nach wie vor nichts für mich und wird auch nie was für mich sein, aber ich mache ja jetzt ein bisschen Popschlager. Und ich bekomme ja auch mit, dass sie am Ballermann ein bisschen umstrukturieren und auch andere Genres auftreten lassen. Sei es Pop, Hip Hop oder Rap. Und wenn sie mich dort möchten, warum nicht."

Von ihrem Papa lässt sich Joelina auch gerne Feedback geben. "Er empfindet die Musik, die ich mache, manchmal vielleicht auch ein bisschen zu offensiv. Er kommt aber auch aus einer anderen Zeit. Und ich kann schon oft etwas davon umsetzen, was er mir sagt. Aber es ist schon so, dass er mich machen lässt. Ich bin sowieso ein sehr freigeistiger Mensch und mache am Ende des Tages das, was mir mein Bauchgefühl sagt."