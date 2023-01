Jürgen Drews outet peinliche Situation mit "Bergdoktor" Hans Sigl

"Ich sah, wie der gerade aufstand und gehen wollte. Da bin ich – ich weiß gar nicht, was mich da geritten hat – von der Bühne runter, bin hinter ihm hergelaufen und habe ‚Hallo, hallo‘ gerufen", so Drews. Sigl hätte daraufhin etwas verwirrt reagiert, als Drews ihm die Hand schüttelte und gestand, ein großer Bergdoktor-Fan zu sein.

"Ich fand mich selber so bescheuert in dem Augenblick", erzählt der Schlagersänger und erinnert sich noch genau daran, was er damals zu Sigl gesagt hat.

"Ich muss Ihnen eines sagen: Dass sie immer den gleichen Wagen fahren, ist ja ok. Aber der ist auch immer sauber. Und mein Vater war auch Arzt und fuhr quer durch die Gegend – wie Sie es ja auch tun in dieser Sendung. Aber der hatte oft einen dreckigen Wagen."

Im Nachhinein ein äußert peinlicher Moment. "Danach hab ich mir wirklich an den Kopf gepackt. Das war mir richtig peinlich danach. Wenn ich den nochmal sehen sollte, werde ich mich dafür auch entschuldigen. Das ist nicht meine Art."