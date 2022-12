Warum "Bergdoktor" Martin Gruber kein Traummann ist

"Man sagt ja auch von einem schönen Teller wird man nicht satt und da kann ein Mensch noch so hübsch von außen sein - wenn das Innere so wankelmütig und so unstet ist, dann bringt das nicht den Frieden, den man braucht, um eine glückliche, liebevolle und erfüllte Partnerschaft zu haben", ist sie sich sicher.

Aber, sie hätte da auch einen Tipp für den feschen Bergdoktor. "Weißt du, prüf doch mal, warum das so ist, dass es mit dir und deinen Frauen nicht klappt und ändere das und dann wird bestimmt auch bei der Nächsten alles gut."

Na, vielleicht sollten sich das die Drehbuchautoren für künftige Folgen zu Herzen nehmen.