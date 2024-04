Jodie Foster nahm Downey Jr. zur Seite: "Habe Angst, was als Nächstes passiert"

Die bekannte Schauspielerin Jodie Foster machte sich eigenen Angaben zufolge einst Sorgen um ihren Kollegen Robert Downey Jr. Die beiden hatten für den Film "Familienfest und andere Schwierigkeiten" (1995) zusammengearbeitet.

Foster, die damals bei dem Film Regie führte, gibt in einem Porträt über Downey Jr. im Magazin Esquire an, dass sie dessen damalige Suchtprobleme angesprochen hatte. "Ich habe ihn irgendwann während der Dreharbeiten zur Seite genommen und gesagt: 'Hör mal, ich könnte nicht dankbarer sein für das, was du in diesem Film gegeben haben', aber ich habe Angst davor, was als Nächstes mit dir passiert."

Foster glaubte an Downey Jr. Foster erinnerte sich daran, Downey Jr. gesagt zu haben, dass er "unglaublich gut darin sei, auf dem Barhocker zu balancieren". Sie habe ihm aber auch deutlich gemacht: "Es ist wirklich prekär, und ich bin nicht sicher, wie das enden wird." Der vor allem aus der erfolgreichen US-Fernsehserie "Ally McBeal" bekannte Hollywoodstar war in der Vergangenheit mehrfach wegen Drogenkonsums mit dem Gesetz in Konflikt geraten. 2001 musste er etwa in einem Fall vor Gericht erscheinen, in dem ihm Drogenbesitz vorgeworfen wird. In seinem Hotelzimmer im kalifornischen Palm Springs waren im November 2000 Kokain und Amphetamine gefunden worden.

Erst im August desselben Jahres war Downey Jr. nach einjähriger Haft aus dem Gefängnis entlassen worden. Er war verurteilt worden, weil er gegen Bewährungsauflagen verstoßen und Drogen genommen hatte. Im Jänner wurde er mit einem Golden Globe für seine Rolle in "Ally McBeal" ausgezeichnet. 1992 erhielt er eine Oscar-Nominierung für seine Rolle in "Chaplin". Auf der Pritsche musste er nicht mehr übernachten, seit er seine Drogen- und Alkoholabhängigkeit überwand. "In seinem kleinen Finger steckte mehr Kreativität, als ich jemals in meinem ganzen Leben haben werde", so Foster nun gegenüber Esquire. "Jetzt ist er jemand, der diszipliniert geworden ist, fast um zu überleben." Sie glaube "an die Fähigkeit von Menschen, sich zu ändern, wenn sie es wollen, und er wollte es wirklich".