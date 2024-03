11 Dinge, die Sie vielleicht noch nicht über Jodie Foster wussten

Skifan

Jodie Foster versucht, durch Meditation und Skifahren trotz ihres Ruhms auf dem Teppich zu bleiben. "Ich meditiere so gut wie jeden Tag", sagte Foster 2018 der Illustrierten "Bunte". Zudem fahre sie Ski, vor allem Abfahrtsläufe. Das bedeute höchste Konzentration.

"Falls ich da auch nur eine Sekunde lang an Movies, an Trump oder an meine Großartigkeit denke, entscheide ich über Leben und Tod - also lasse ich's", sagte Foster. Die Schauspielerin kümmerte sich zu dieser Zeit zudem auch um ihre Mutter Evelyn. "Sie hat Demenz, schon ziemlich fortgeschritten, aber sie leidet nicht." Sie lebte samt Pflegepersonal in ihrem Haus. Vor allem ihre ältere Schwester kümmerte sich am meisten, sagte Foster 2021. "Wenn ich arbeite, bin ich oft verhindert, aber immer, wenn ich während eines Drehs irgendwo in einem Hotel wohne, denke ich an die vielen, vielen Nächte, die meine Mutter und ich in Hotels verbrachten - oft monatelang." 2019 starb Fosters Mutter.