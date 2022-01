Jochen Schropp teilt seltenes Bild mit seinem Verlobten Norman

Auch der beliebte Fernsehmoderator Jochen Schropp schickte auf Instagram seine Neujahrsgrüße. Mit einem seltenen Bild von sich und seinem Verlobten begeisterte er dabei viele seiner Fans.

Jochen Schropp zeigt seinen Partner Norman

Bereits im Juni 2021 verkündete der Schauspieler in einem Podcast, dass er sich mit seinem Partner Norman verlobt habe. Im November gab Jochen Schropp gegenüber Moderatorin Bella Lesnikim erste Details zur bevorstehenden Hochzeit bekannt: "Wir wissen aber noch nicht genau, wo wir heiraten werden. Wir haben uns ja in Kapstadt vor vier Jahren wiedergetroffen und haben uns vor acht oder neun Jahren in Berlin bei einem Mittagessen-Date kennengelernt. Jetzt ist aktuell die Überlegung, ob wir in Kapstadt feiern, weil wir es als zweites Zuhause sehen."