Joaquin Phoenix brach nach Frage zu "Joker" Interview ab

Schon jetzt wird Schauspieler Joaquin Phoenix für seine Rolle als Killerclown " Joker" gefeiert. Er gilt als heißer Oscar-Anwärter - so diszipliniert er sich auf seine Rollen vorbereitet, so unberechenbar ist er offenbar in Interviews. Ein solches über den bevorstehenden Filmstart hat er nämlich kurzerhand abgebrochen und gar den Raum verlassen, nachdem ihm eine Frage bezüglich der im Streifen vorkommenden Gewaltszenen gestellt wurde. Phoenix fühlte sich offenbar vor den Kopf gestoßen.