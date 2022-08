J.Lo und Ben Affleck verbringen Flitterwochen in Clooneys Villa

Nach ihrer zweiten Hochzeit sind Ben Affleck (50) und Jennifer Lopez (53) nach Italien geflogen. Sie verbringen ihre Flitterwochen in der Villa Oleandra, dem Luxusanwesen von George Clooney am Comer See. Nach Angaben lokaler Medien besuchte das Paar mit Clooneys Motorboot ein Luxushotel in der Ortschaft Tremezzo zu einem Galadiner.

Am Wochenende hatten Lopez und Hollywood-Star Ben Affleck (50) auf dem Anwesen des Schauspielers im US-Bundesstaat Georgia eine große Hochzeitsfeier abgehalten. Im Juli machte es das Paar bereits in Las Vegas amtlich. Dort gaben sie einander um Mitternacht in einer kleinen Hochzeitskapelle das Jawort.