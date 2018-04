Jimi Ochsenknecht: Vorzeitiges Aus bei "Let's Dance"

Auf Instagram postete Jimi Blue ein Bild von sich selbst, auf dem er mit Beinschiene auf dem Sofa liegt. Dazu schrieb er: "Ich bin untröstlich, dass die Reise für mich bei @letsdance vorbei ist. Ich hätte niemals gedacht, dass ich so viel Freude dabei haben würde. Das habe ich vor allem @renata_lusin zu verdanken. Ich bin so dankbar, sie und @valentinlusin kennen gelernt zu haben. Sie hat mir mit so viel Spaß und Ehrgeiz tanzen beigebracht."

Sein Dank geht auch an die Fans, die treu für ihn gevotet hatten: "Ich möchte mich bei allen Beteiligten und allen Zuschauern für ihre unglaubliche Unterstützung bedanken." Trotz seiner Pechsträhne bleibt der Mädchenschwarm fair und erklärt: "Ich drücke allen weiteren Kandidaten die Daumen und freue mich, euch Freitag als Zuschauer zu unterstützen."