Jessica Simpson und Eric Johnson: Trennung nach 10 Ehejahren

"Erich und ich leben seit einiger Zeit getrennt, um eine schmerzhafte Situation in unserer Ehe zu meistern", bestätigte Simpson dem US-People-Magazin. "Unsere Kinder stehen an erster Stelle, und wir konzentrieren uns darauf, was das Beste für sie ist", so die 44-Jährige. "Wir sind dankbar für all die Liebe und Unterstützung, die uns entgegengebracht wurde, und wir schätzen es, dass wir jetzt, während wir dies als Familie verarbeiten, unsere Privatsphäre haben." Gerüchte um ein Liebes-Aus kursierten bereits seit einigen Monaten in US-Klatschmedien.