Scheidungs-Gerüchte: Jessica Simpsons Ehe vor dem Aus

Laut TMZ kontaktierte ein Freund der "I Wanna Love You Forever"-Sängerin Ende letzten Monats einen in Los Angeles ansässigen Scheidungsanwalt. Er soll um einen Termin gebeten haben - angeblich, weil Simpson mit ihrer Ehe mit Johnson "unzufrieden" sei. TMZ betonte, nicht zu wissen, ob sich besagter Freund auf Simpsons Wunsch mit dem Anwalt getroffen hat, es wird jedoch berichtet, dass "die Botschaft an den Anwalt klar war."