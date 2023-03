Jessica Mulroney: Freundschaft mit Meghan nur eine Lüge?

Dazu schrieb sie: "Ich bin kein großes Geburtstagskind, aber dieses Jahr wollte ich einige der Frauen feiern, die mich geliebt und bedingungslos zu mir gehalten haben. Ich bin so glücklich, sie zu haben, so viele kluge Mädchen in meinem Leben. Und du auch, Ryan. Ich bin eine glückliche Frau."

Was Fans sofort ins Auge stach: Von Meghan ist in der von Jessica Mulroney geteilten Bildergalerie nicht die Spur. Erwähnt wird die Herzogin von Sussex auch nicht. "Wo ist Meghan?", fragen sich viele im Kommentarbereich.