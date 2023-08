Jessica Chastain: "Szenen einer Ehe"-Dreh veränderte Freundschaft

Die gemeinsame Arbeit an der Serie "Szenen einer Ehe" hat aus Sicht von Oscar-Preisträgerin Jessica Chastain (46) die Freundschaft zu ihrem Kollegen Oscar Isaac (44) dauerhaft verändert. "Ich liebe Oscar, aber die Realität ist, dass unsere Freundschaft nie wieder ganz dieselbe war", sagte die Schauspielerin im Podcast "Little Gold Men" und lachte. Sie fügte hinzu: "Wir werden schon klarkommen, aber danach brauchte ich eine kleine Verschnaufpause."

Jessica Chastain: "Es war hart"

In der 2021 erschienenen Neuauflage des Klassikers "Szenen einer Ehe" des schwedischen Regisseurs Ingmar Bergman spielen Chastain und Isaac zerstrittene Eheleute. "Da war so viel 'Ich liebe dich, ich hasse dich' in dieser Serie", sagte Chastain. "Es war hart."