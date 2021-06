Jessica Biels 2. Sohn Phineas "hätte kein Geheimnis werden sollen"

Popsänger Justin Timberlake ("Cry Me a River") und seine Frau Jessica Biel sind im vergangenen Jahr zum zweiten Mal Eltern geworden. "Sein Name ist Phineas. Er ist fantastisch. Und er ist so süß. Und niemand schläft mehr", sagte Timberlake in einem Videoausschnitt der Talkshow von US-Komikerin Ellen DeGeneres, der im Jänner veröffentlicht wurde. Sie seien außer sich vor Freude und könnten nicht glücklicher sein, sagte er weiter.

Von Biels Schwangerschaft bekam die Welt nichts mit: "Ich bekam so etwas wie ein geheimes Covid-Baby", sagte die 39-jährige Schauspielerin jetzt im "Armchair Expert"-Podcast von Schauspieler Dax Shepard. Geplant war das Versteckspiel demnach nicht. "Corona ist passiert, und ich ging mit meiner Familie nach Montana und blieb dort", verriet sie.