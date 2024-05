Palästina-Flagge: Jerry Seinfeld an der Uni ausgebuht

Wie mehrere Beobachter in Onlinenetzwerken berichteten, verließen während der Zeremonie an der Duke University in Durham im US-Staat North Carolina am Sonntag mehrere Dutzend Besucher die von Tausenden Studenten besuchten Feier. Mehrere der Demonstranten trugen palästinensische Flaggen.

Seinfeld, der seit seiner erstmals in den 1990er-Jahren ausgestrahlten gleichnamigen Sitcom international bekannt ist, galt lange als unpolitisch. Seit Beginn des vom Angriff der Hamas auf Israel ausgelösten Gazakrieg hat er allerdings mehrfach öffentlich Partei für Israel ergriffen.