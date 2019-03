Jens Büchner-Dokumentation spaltet die Zuschauer

Vor knapp vier Monaten verlor Daniela Büchner ihren Ehemann. Der "Goobye Deutschland"-Star Jens Büchner mit 49 Jahren starb am Lungenkrebs und ließ Daniela und die beiden gemeinsamen Zwillinge zurück.

Vox zeigte am Montag, 11. März 2019 eine Sonderausgabe von "Goodbye Deutschland! Viva Mallorca!" in Gedenken an "Malle-Jens". In der Sendung wurde an das Leben des Mallorca-Auswanderers erinnert und gezeigt, wie es seiner Witwe nach dem schweren Schicksalsschlag heute geht.

Daniela Büchner erzählte in der Dokumentation, wie schwer es ihr fällt, den Tod ihres Weggefährten zu verkraften.

"Manchmal erwische ich mich, wie ich mit den Kindern schimpfe, nach oben gehe und 'Schatz' rufe, aber dann merke ich, da ist ja gar keiner", so die 41-Jährige unter Tränen in der Spezialfolge über ihren verstorbenen Mann. "Oder wie ich ihm bei WhatsApp schreiben möchte, aber es kommt ja nichts zurück."

Details über Büchners Todesumstände

Daniela erinnert sich auch an jenen Tag, an dem sie erfuhr, dass ihr Jens nicht mehr lange zu leben hat. Untersuchungen hätten ergeben, dass der 49-Jährige Metastasen im Kopf und Krebs im Endstadion habe. Kurz vor Büchners Tod habe ein Arzt Daniela eröffnet: "Ich habe gefragt, wie viele Jahre er noch hat. Doch sie sagten: 'Nein, wir reden nicht mehr von Jahren, sondern von Monaten oder Tagen.'"

Als Jens Büchner am 17. November im Krankenhaus in Palma de Mallorca verstarb, habe sie es zunächst nicht wahrhaben wollen: "Ich habe an ihm gerüttelt, ihn geküsst und gesagt, er soll aufstehen." Die Asche ihres geliebten Mannes bewahre sie in einer Urne im Wohnzimmer auf, was in Spanien erlaubt ist. "Jens ist jetzt zu Hause", erklärt sie.