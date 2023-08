Jennifer Lopez: Übertrifft sie sich hier selbst mit Diva-Gehabe?

So manch Star ist für seine Allüren bekannt. Und so verwundert es eigentlich nicht, dass Jennifer Lopez, die aktuell Urlaub an der Amalfi Küste macht, ihre eigene Fotografin mit in die Ferien genommen hat.

Lopez mit Profi-Fotografin im Urlaub

"Zurück in meinem Element", schreibt Jennifer Lopez auf Instagram zu Fotos, auf denen sie im Bikini auf einer Strandliege relaxt. Geknipst hat den vermeintlichen Schnappschuss aber nicht etwa ihr Göttergatte Ben Affleck - sondern Profi-Fotografin Ana Carballosa, die mit in Lopez' Ferien in Europa gereist ist.