Wieso Jennifer Lopez überlegte, Hochzeit ganz abzusagen

Coronabedingt mussten auch Popstar Jennifer Lopez und ihr Verlober Alex Rodriguez ihre für diesen Sommer geplante Hochzeit verschieben. Einen Ersatztermin gibt es angeblich noch nicht. Im Gespräch mit dem US-Radiomoderator Andy Cohen verriet J.Lo dafür ein anderes persönliches Detail.

Offenbar hatte das Paar überlegt, die Hochzeit gleich ganz sein zu lassen und ohne Trauschein glücklich zu werden. "Darüber haben wir auf jeden Fall geredet. Ich meine, in unserem Alter, wir waren beide bereits zuvor verheiratet, da fragt man sich, sollen wir heiraten? Oder nicht? Was bedeutet das für uns? Und es ist einfach so, dabei geht es darum, was man persönlich besser findet, man fragt sich, was wollen wir machen?", so die Sängerin. Schlussendlich sei man sich trotzdem einig, nach wie vor den Traualtar zu tretetn. Dies habe jedoch "keine Eile".

Doppelhochzeit im kommenden Jahr

Im echten Leben muss die Hochzeit noch etwas warten, vor der Kamera darf sich dafür schon mal Gusto holen. Gemeinsam mit Armie Hammer ("Call Me By Your Name") wird sie in der geplanten Action-Romanze "Shotgun Wedding" zu sehen sein. "Pitch Perfect"-Regisseur Jason Moore wolle Anfang nächsten Jahres mit der Produktion beginnen, teilte das Studio Lionsgate im Oktober mit.