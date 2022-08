Jennifer Lopez postet erste Fotos vom "Hochzeits-Look"

"Die Kleider waren traumhaft... Danke Ralph Lauren", schrieb sie auf der Webseite und bedankte sich damit bei Modesch├Âpfer Ralph Lauren. Sie werde bald noch mehr Fotos und "k├Âstliche Details" von ihrem "gro├čen Tag" teilen, versprach Lopez ihren Fans.

Amtliche Hochzeit schon im Juli

Am Wochenende hatten Lopez und Hollywood-Star Ben Affleck (50) auf dem Anwesen des Schauspielers im US-Staat Georgia eine gro├če Hochzeitsfeier abgehalten, wie US-Medien zuvor berichteten. Im Juli machte es das Paar bereits in der Casino-Stadt Las Vegas im US-Staat Nevada amtlich. Dort gaben sie sich um Mitternacht in einer kleinen Hochzeitskapelle das Jawort.

Vor ├╝ber 20 Jahren waren sie schon einmal Hollywoods Traumpaar, doch das hielt damals nicht lange. Nur 18 Monate dauerte die "Bennifer"-Romanze bis zur Aufl├Âsung ihrer ersten Verlobung im J├Ąnner 2004.

Lopez war vor ihrer ersten Beziehung mit Affleck bereits zweimal verheiratet - zwischen 1997 und 1998 mit dem Kellner Ojani Noa und zwischen 2001 und 2003 mit dem T├Ąnzer Cris Judd. Kurz nach dem "Bennifer"-Ende heiratete sie 2004 den S├Ąnger Marc Anthony, das ging zehn Jahre gut. Zusammen haben sie die 14 Jahre alten Zwillinge Emme und Max.

Affleck war zwischen 2015 und 2018 mit der Schauspielerin Jennifer Garner verheiratet, aus der Ehe stammen drei Kinder.