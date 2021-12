Jennifer Lopez und Ben Affleck feiern aktuell ihr großes Liebes-Comeback vor den Augen der Öffentlichkeit. Die Sängerin und der Schauspieler waren bereits zwischen 2002 und 2004 ein Paar. Die beiden lernten sich am Film-Set ihres gemeinsamen Streifens "Liebe mit Risiko – Gigli" kennen. Der "Batman"-Darsteller war auch im Musikvideo zu ihrem bekannten Song "Jenny From The Block" zu sehen. Lopez hatte auch in der Vergangenheit schon einige berühmte Partner.

Jennifer Lopez: Mit diesen 5 Stars war die Sängerin zusammen