Lopez-Ex Marc Anthony verletzte sich bei Treppensturz

Nach der Absage eines Konzerts in Panama wegen eines Unfalls befindet sich der US-Sänger Marc Anthony (53) nach eigenen Angaben auf dem Weg der Besserung. Er habe sich am Rücken wehgetan, das komme vor, sagte der New Yorker puerto-ricanischer Abstammung auf Spanisch auf Twitter veröffentlichten Video.

Darin war er offenbar im Bett liegend, mit Mütze und Sonnenbrille zu sehen. Es werde sich um ihn gekümmert, er werde bald zurückkehren, sagte der Ex-Ehemann von Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez. Er werde alles Mögliche tun, um zu genesen.