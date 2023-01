Marc Anthony hat am Samstagabend in einer aufwendigen Zeremonie in Miami den Bund fürs Leben mit der ehemaligen Miss Universe-Kandidatin Nadia Ferreira geschlossen. David Beckham, Salma Hayek und Lin Manuel Miranda waren unter den Gästen der hochkarätig besetzten Veranstaltung, die im Perez Art Museum stattfand, berichtet Page Six.

Marc Anthony: Hochzeit mit Beckham als Trauzeugen

Fotos von der Hochzeit, die von dem US-Portal veröffentlicht wurden, zeigen die Braut in einem weißen Spitzenkleid von Galia Lahav entworfen. Anthony trug einen Anzug von Christian Dior elegant.